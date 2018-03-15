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Автомобили «Кортеж» представят на Московском автосалоне
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Автомобили проекта «Кортеж» покажут на Московском автосалоне 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что члены правительства могут пересесть на автомобили проекта «Кортеж» в конце этого года или начале следующего.
Машины проекта «Кортеж», предназначенные для членов правительства и президента России, будут представлены в конце лета на Московском международном автомобильном салоне, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
В рамках проекта «Кортеж» созданы три вида авто — лимузин, седан и минивен. Также к 2020 году будет представлен внедорожник.
По данным агентства, избранный президент приедет на церемонию уже на новой машине. В данный момент ведется приемка машин в спецгараж и их обкатка.
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