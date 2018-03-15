Автомобили «Кортеж» представят на Московском автосалоне

Автомобили проекта «Кортеж» покажут на Московском автосалоне

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что члены правительства могут пересесть на автомобили проекта «Кортеж» в конце этого года или начале следующего.

Машины проекта «Кортеж», предназначенные для членов правительства и президента России, будут представлены в конце лета на Московском международном автомобильном салоне, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

В рамках проекта «Кортеж» созданы три вида авто — лимузин, седан и минивен. Также к 2020 году будет представлен внедорожник.

По данным агентства, избранный президент приедет на церемонию уже на новой машине. В данный момент ведется приемка машин в спецгараж и их обкатка.