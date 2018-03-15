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KIA рассекретила интерьер нового Quoris
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KIA рассекретила интерьер нового Quoris 

LiveCars.Ru 15 марта 2018
Фото: KIA Motors Corporation
В преддверии Международного автосалона в Нью-Йорке-2018 (NYIAS-2018) корейская компания KIA Motors Corporation продолжает дразнить мировую общественность флагманским седаном KIA K900 нового поколения, и публикует первое официальное изображение салона роскошного автомобиля.
Напомним, седан KIA K900 предлагается на североамериканском рынке. В свою очередь, в других регионах планеты этот автомобиль известен под названием KIA K9 и KIA Quoris. Мировая премьера 4-дверной модели состоится через считанные дни на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года.
Ранее корейская марка распространила дизайнерские скетчи седана KIA K900 нового поколения, на которых раскрывался экстерьер машины. Теперь же компания распространила первые изображения салона.
Как видно на эскизе, в оформление интерьера нового флагманского седана KIA K900 нового поколения имеется полностью цифровая приборная панель, представляющая собой 12,3-дюймовый монитор. Кроме этого, на центральной консоли располагается большой сенсорный дисплей мультимедиа-системы.
Также стоит отметить, что в дизайне интерьера конкурента моделям Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series от корейской компании KIA имеется отделка натуральным деревом, кожей и металлом. В компании отмечают, что салон нового седана KIA K900 отличается «по-настоящему современной атмосферой, которую можно настроить в 64 различных цветах и семи тематиках».
Предполагается, что корейский лимузин KIA K900/K9/Quoris получит модернизированные двигатели V6 и V8, которые станут чуть мощнее и экономичнее. Официально подтверждено, что продажи новинки стартуют в Южной Корее во втором квартале 2018 года.
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