Новый KIA Quoris рассекречен официально

Компания KIA Motors Corporation официально рассекретила флагманский седан KIA K9 нового поколения. Фотографии автомобиля, также известного под названием KIA K900 и KIA Quoris , были опубликованы на южнокорейском сайте производителя.

Как сообщалось ранее, мировая премьера модели KIA K900, предназначенной для американского рынка, состоится в рамках Нью-Йоркского автосалона 2018 года, который откроет свои двери в конце марта. В России флагманская «четырехдверка» корейского бренда доступна под названием KIA Quoris.

Официально известно, что над внешним видом седана KIA K9/K900/Quoris нового поколения трудились специалисты дизайнерских центров в США и Южной Корее. Автомобиль получил новую решётку радиатора и новую светотехнику.

KIA Motors Corporation

По предварительным данным, седан построен на платформе премиальной модели Genesis G90. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. В салоне роскошного корейского авто можно обнаружить цифровую приборную панель и «парящий» монитор информационно-развлекательной системы.

Помимо всего прочего, в оформление интерьера седана KIA K9/K900/Quoris нового поколения использовано много кожи, натурального дерева и метала. Также известно, что для автомобиля будет доступно множество вариантов светодиодной подсветки.

В гамме силовых агрегатов седана KIA K9 нового поколения значится прежний 5,0-литровый двигатель V8, 3,8-литровый агрегат V6 и совершенно новая 3,3-литровая «шестерка» с двумя турбинами, которая используется на спортивном фастбеке KIA Stinger . Сейчас известно, что в паре с моторами трудится трансмиссия 8АКП. Тип привода — задний или полный.

Напомним, актуальная версия флагманского седана KIA Quoris доступна в России по минимальной цене от 2 719 900 рублей. Для автомобиля предлагается два силовых агрегата объёмом 3,8 и 5,0 литра. Мощность — 334 и 425 л.с. соответственно. Трансмиссия — 8-диапазонный «автомат».