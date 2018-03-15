Добавят цвета: в России появится новая разметка

С 1 июня в России вступит в силу новый ГОСТ дорожной разметки, и к привычной белой разметке добавится желтая, а также появится синяя. Об этом пишет «Коммерсант».

До этого желтая маркировка применялась только для обозначения зон запрета стоянки. По новым правилам, все основные виды дорожной разметки, с помощью которой разделяют потоки и полосы движения (одинарные, двойные сплошные, прерывистые линии, прерывистые+сплошные линии), могут быть белого и желтого цвета.

Синюю разметку будут использовать для прерывистых линий, указывающих движение на перекрестках.

Среди нововведений ГОСТа — разметка в виде стрелки в зоне разворота. До этого использовались только стрелки поворота. Также в ГОСТе говорится о «вафельной» разметке и разметке, с помощью которой будет оповещать водителей о станции зарядки электромобилей.

Осенью прошлого года российское правительство утвердило поправки в ПДД. Поправки изменили правила проезда перекрестков с круговым движением и ввели новый тип разметки — «вафлю». Автомобили, уже едущие по перекрестку с круговым движением, по умолчанию получили преимущество перед теми, кто туда въезжает. На новую «вафельную» разметку нельзя въезжать тем, кто собирается ехать по перекрестку прямо, а при повороте налево и направо на ней можно задержаться.

Также на дорогах появился специальный знак, предупреждающий водителей о приближении перекрестка с вафельной разметкой. На знаке поместили рисунок разметки и надпись: «Не въезжай на разметку, если выезд занят». Автомобиль, который на запрещающий знак светофора выедет на «вафлю», будет оштрафован камерой на тысячу рублей.