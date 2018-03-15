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Lincoln откажется от флагманского седана Continental
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Lincoln откажется от флагманского седана Continental 

LiveCars.Ru 15 марта 2018
Фото: Lincoln
Американская премиальная марка Lincoln планирует отказаться от флагманского седана Continental по истечению жизненного цикла модели актуального поколения. Об этом сообщает авторитетное издание Ford Authority, ссылаясь на осведомлённый источник.
Появившаяся новость немного обескуражила многочисленных экспертов и аналитиков, поскольку седан Lincoln Continental нынешнего поколения вызвал новый интерес к бренду. Кроме этого, согласно исследованию Consumer Reports, автомобиль является одним из самых удовлетворительных для владельцев. Но, здесь есть и свои «подводные камни».
Как отмечают наши североамериканские коллеги, после достаточно успешного старта продаж флагманский седан Lincoln Continental постепенно начал терять свои позиции. Например, с начала 2018 года объёмы продаж модели показали рекордный минимум.
Не секрет, что снижение потребительского спроса на подобные автомобили напрямую связано с повышением интереса потребителей к автомобилям сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Однако по слухам, автогигант Ford, в состав которого входит бренда Lincoln, не планирует заменять седан Continental новым внедорожником.
Как сообщают некоторые североамериканские СМИ, вместо седана Lincoln Continental на рынке может появиться совершенно новая 4-дверная модель, которая сможет навязать конкуренцию моделям «Большой немецкой тройки». Однако сейчас никаких данных об этом автомобиле нет.
В свою очередь, другие источники уверяют, что вместо флагманского седана Lincoln Continental американская марка планирует выпустить новый автомобиль сегмента SUV. Однако отметим, что в «Голубом Овале» эту информацию пока никак не комментируют.
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