В технопарке «Калибр» собрали трехколесный электромобиль

Трехколесный электромобиль создали в московском технопарке «Калибр»

Один из резидентов московского технопарка "Калибр" — компания "Электротранспортные технологии" — запустил тестовую сборку трехколесного электромобиля. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, новый электрокар разгоняется до 100 км/ч и вмещает двух человек.

"Разработка может стать востребованной у служб городских парков. Например, для уборки, перевозки небольших грузов, перемещения персонала. А также на обширных территориях, которые предполагают использование собственного транспорта, — на ВДНХ, в "Лужниках" и так далее", — цитирует портал слова руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексея Фурсина

В производстве авто используются только отечественные комплектующие, серийный выпуск будет проходить на территории технопарка. В середине марта модель пройдет полевые испытания, а к маю полностью будут собраны 12 машин.