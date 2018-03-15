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Ford решил собирать в России коробки передач
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Ford решил собирать в России коробки передач 

CarClub 15 марта 2018
Фото: Ford
Совместное предприятие Ford Sollers приняло решение о локализации производства коробок передач в России и обсуждает возможности их поставок для других автопроизводителей. Об этом информирует RNS со ссылкой на главу компании Адиля Ширинова.
«Локализация двигателей для нас пройденный этап. Мы приняли уже решение по локализации коробок. До середины года вопрос должен быть окончательно принят. Посмотрим с партнерами и, может быть, с кем-то из OEM поделимся. Потенциальные партнеры уже обращались к нам. Точно так же, как нам Группа ГАЗ поставляет коленвалы», — сказал он.
Специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом может быть подписан до середины года. Решение вызвано новыми «правилами игры», которые ввели российские власти. Они преследуют цель увеличить степень локализации собираемых в нашей стране иномарок. В связи с этим автоконцерны должны налаживать в России выпуск двигателей и коробок передач, а также стимулировать экспорт.
Ранее о намерении запустить производство двигателей объявила компания Hyundai. В Санкт-Петербурге будуть собирать бензиновые атмосферники объемом 1,6 литра.
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