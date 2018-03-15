В Тольятти стартовала сборка Lada Granta в кузове лифтбэк

Производство модели, напомним, было перенесено из Ижевска на тольяттинские мощности АвтоВАЗа

Как сообщает пресс-служба компании, это решение позволило оптимизировать сборочные процессы за счет дозагрузки мощностей линии Kalina и Granta на тольяттинской площадке, при этом завод '' Lada Ижевск'' сфокусировался на выпуске автомобилей семейства Vesta — седана, универсала и его Cross-версии.

Всего из Ижевска было перевезено 500 единиц оборудования и оснастки. Кроме того, к выпуску автомобилей привлекли сотрудников из Индустриального парка АвтоВАЗа и других подразделений компании.

На время переноса производства продажи модели не приостанавливали — необходимый запас автомобилей для дилерской сети был сделан заранее.