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Мытье машины в реке обойдется в 50 тыс. рублей
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Штрафы за мойку машин в реках увеличат 

Daily-Motor 15 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Законопроект, которой предусматривает увеличение штрафов за мытьё машин в реках, представители правительства внесли на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.
По мнению чиновников, штрафы за нарушение санитарных норм водоёмов необходимо срочно пересмотреть. Более того, стране нужно значительное увеличение суммы санкций. На данный момент за подобное нарушение водитель может заплатить от трёх до четырёх с половиной тысяч рублей. Если знака, оповещающего о водоохранной зоне, не было, то штраф и вовсе будет меньше тысячи рублей.
Чиновники же планируют увеличить сумму штрафов вплоть до максимальных пятидесяти тысяч рублей. Одновременно с этим, все водные объекты будут разделены на соответствующие категории. Ведь статистика говорит, что из-за отсутствия зон охраны в стране не отвечает санитарным нормам более семидесяти процентов всех вод. А в некоторых сёлах и регионах мытьё автомобилей в водоёмах является обычным делом.
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