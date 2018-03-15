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Названа десятка самых «автомобильных» регионов России
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Десятка самых «автомобильных» регионов России 

Car.ru 15 марта 2018
Фото: Car.ru
На дату 01.01.2018 года автоаналитики "Автостата" насчитали во владении россиян 42,4 млн автомобилей-легковушек.
Причем львиная доля обозначенных машин сгруппирована в десятке регионах Российской Федерации (около 40%).
Самым крупным местом касательно автопарка является конечно же столица. В Москве насчитывается 3,71 млн автомобилей, зафиксированных на учете в инспекции.
В Подмосковном регионе числится 2620000 автомобилей. В общей сумме Москва и столичный регион охватывают 15% всего российского автопарка.
Далее обладающим 1780000 автомобилей назван Краснодарский край. А вот графа номер четыре в рейтинговой таблице — парк автомобилей Санкт-Петербурга: 1,69 млн единиц. На отметке 1280000 авто замкнула пятерку Ростовская область.
К топовой десятке наиболее насыщенных субъектов государства примкнули также: Свердловская область (1270000 ед.), Татарстан (1220000 ед.), Башкортостан (1190000 ед.), Челябинская (1060000 ед.) и Самарская (1020000 ед.) области.
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