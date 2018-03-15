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Парк машин на электротяге в РФ на дату: на 01.01.2018 года
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Парк машин на электротяге в РФ на дату: на 01.01.2018 года 

Car.ru 15 марта 2018
Фото: Car.ru
Исходя из статистических данных от автоаналитиков «Автостата» в обозначенный период у нас в стране насчитывается 1771 автомобиль на полной электротяге (гибриды не в счет).
Примечательно, что автомодельный спектр данного типа автотранспорта в РФ обозначен всего семью автомоделями. Львиная доля из них — это Nissan Leaf (62,3%). В числовом эквиваленте — 1103 единиц.
Парк Mitsubishi i-MiEV — 283 единицы (16%). Именитая Tesla Model S — на третьей строке рейтинга с уровнем продаж 194 единицы (11%).
Отечественных автомоделей LADA Ellada 93 единицы. А внедорожников Model X от Tesla — 68 единиц.
Российский автопарк Renault Twizy составляет лишь 26 единиц. А BMW i3 у российских поклонников «зеленых» авто — только 4 единицы.
Самый большой парк электрокаров в Приморском крае. Здесь таких авто насчитывается 415 единиц. В столице РФ Москве — 328 единиц. В Подмосковном регионе — 76 единиц. Далее по регионам показатели на порядок ниже.
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