«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля

"АвтоВАЗ" планирует запустить в производство в 2019 году битопливный седан Lada Granta CNG. Приблизительная базовая цена автомобиля может составить менее 600 тысяч рублей.
Как сообщает газета "Известия", в презентации начальника отдела автомобилей специального назначения "АвтоВАЗа" Сергея Ивлева, представленной им на рабочей группе по внедрению газомоторного топлива. В документе говорится, что первым этапом перевода автомобилей компании на сжиженный газ (CNG) был выпуск седана Vesta. Второй этап — начало производства более дорогого универсала и фургона Largus в 2018 году, а после начало выпуска бюджетной Granta CNG.
При этом в "АвтоВАЗе" отметили, что окончательной даты выпуска автомобиля пока нет. В настоящий момент идет изучение рынка и потенциального спроса.
Lada Granta CNG оснащена 1,6 литровым 16-ти клапанным двигателем. Во время потребления бензина ее мощность составляет 106 лошадиных сил, а на метане — 94 лошадиных силы. При работе на метане динамика автомобиля уменьшается: разгон с места на 100 километров в час составляет 13 секунд против 11,5 секунды на бензине. Суммарный запас хода на одной заправке — до 1000 километров при трехкратной экономии на топливном бюджете относительно обычных бензиновых аналогов. В случае, если имеющийся на борту запас газа заканчивается, установка автоматически переходит на работу на бензине.
Ранее сообщалось. что две модели марки Lada попали в топ самых популярных автомобилей в Европе. Ими стали LADA Vesta и LADA Granta. Рейтинг составлен по результатам продаж за период с января по октябрь 2017 года. Согласно этим данным, было продано почти 77 тысяч единиц российского бюджетного седана LADA Granta производства АвтоВАЗа. Как пояснили эксперты, учитывая при анализе европейского авторынка Россию, LADA Granta оказывается на 60-м месте по популярности, рядом со Skoda Superb (59-е место) и Audi A6 (61-е место).