«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля на метане в 2019 году

"АвтоВАЗ" планирует запустить в производство в 2019 году битопливный седан Lada Granta CNG. Приблизительная базовая цена автомобиля может составить менее 600 тысяч рублей.

Как сообщает газета "Известия", в презентации начальника отдела автомобилей специального назначения "АвтоВАЗа" Сергея Ивлева , представленной им на рабочей группе по внедрению газомоторного топлива. В документе говорится, что первым этапом перевода автомобилей компании на сжиженный газ (CNG) был выпуск седана Vesta. Второй этап — начало производства более дорогого универсала и фургона Largus в 2018 году, а после начало выпуска бюджетной Granta CNG.

При этом в "АвтоВАЗе" отметили, что окончательной даты выпуска автомобиля пока нет. В настоящий момент идет изучение рынка и потенциального спроса.

Lada Granta CNG оснащена 1,6 литровым 16-ти клапанным двигателем. Во время потребления бензина ее мощность составляет 106 лошадиных сил, а на метане — 94 лошадиных силы. При работе на метане динамика автомобиля уменьшается: разгон с места на 100 километров в час составляет 13 секунд против 11,5 секунды на бензине. Суммарный запас хода на одной заправке — до 1000 километров при трехкратной экономии на топливном бюджете относительно обычных бензиновых аналогов. В случае, если имеющийся на борту запас газа заканчивается, установка автоматически переходит на работу на бензине.