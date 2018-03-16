Ещё
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля на метане в 2019 году 

Москва24 16 марта 2018
Фото: ТАСС
"АвтоВАЗ" планирует запустить в производство в 2019 году битопливный седан Lada Granta CNG. Приблизительная базовая цена автомобиля может составить менее 600 тысяч рублей.
Как сообщает газета "Известия", в презентации начальника отдела автомобилей специального назначения "АвтоВАЗа" Сергея Ивлева, представленной им на рабочей группе по внедрению газомоторного топлива. В документе говорится, что первым этапом перевода автомобилей компании на сжиженный газ (CNG) был выпуск седана Vesta. Второй этап — начало производства более дорогого универсала и фургона Largus в 2018 году, а после начало выпуска бюджетной Granta CNG.
При этом в "АвтоВАЗе" отметили, что окончательной даты выпуска автомобиля пока нет. В настоящий момент идет изучение рынка и потенциального спроса.
Lada Granta CNG оснащена 1,6 литровым 16-ти клапанным двигателем. Во время потребления бензина ее мощность составляет 106 лошадиных сил, а на метане — 94 лошадиных силы. При работе на метане динамика автомобиля уменьшается: разгон с места на 100 километров в час составляет 13 секунд против 11,5 секунды на бензине. Суммарный запас хода на одной заправке — до 1000 километров при трехкратной экономии на топливном бюджете относительно обычных бензиновых аналогов. В случае, если имеющийся на борту запас газа заканчивается, установка автоматически переходит на работу на бензине.
Ранее сообщалось. что две модели марки Lada попали в топ самых популярных автомобилей в Европе. Ими стали LADA Vesta и LADA Granta. Рейтинг составлен по результатам продаж за период с января по октябрь 2017 года. Согласно этим данным, было продано почти 77 тысяч единиц российского бюджетного седана LADA Granta производства АвтоВАЗа. Как пояснили эксперты, учитывая при анализе европейского авторынка Россию, LADA Granta оказывается на 60-м месте по популярности, рядом со Skoda Superb (59-е место) и Audi A6 (61-е место).
Москва24: последние новости
Российских водителей обязали надевать светоотражающие жилеты при выходе из авто Водительские права москвичей предложили продлевать автоматически Желтая и синяя разметка появится на российских дорогах
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение