Ещё
Лондон поторопился с беспилотным транспортом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лондон поторопился с беспилотным транспортом 

Techdiver 16 марта 2018
Фото: techdiver.ru
Лондон не готов к внедрению беспилотных автомобилей и квадрокоптеров-курьеров. Об этом говорится в докладе транспортного комитета Лондонской ассамблеи. Ранее правительство Великобритании предсказывало появление автономного транспорта на британских дорогах к 2021 году. Однако в ходе исследования был выявлен ряд проблем инфраструктуры, препятствующих подобным инновациям.
Авторы доклада считают реалистичным вариантом начало широкого применения беспилотников в период с 2030 по 2040 год.
Основной проблемой стала перегруженность транспортной системы британской столицы. Согласно докладу, автономные транспортные средства парализуют городские дороги. Такой ситуации можно будет избежать, если нормой для горожан станет каршеринг, считают в транспортном комитете Лондонской ассамблеи и советуют мэру Лондона Садику Хану провести кампанию по продвижению этого сервиса.
В целом результаты исследования не внушают особого оптимизма. Так, например, беспилотные автобусы, несмотря на высокий потенциал внедрения, приведут к сокращениям тысяч водителей общественного транспорта.
В то время как дронов-курьеров целесообразно использовать лишь на последнем этапе доставки — «до порога», что не освободит дороги от грузового транспорта, а роботы-курьеры станут лишь препятствием на тротуарах, считают авторы доклада.
Документ также содержит анализ некоторых популярных транспортных приложений. Uber показал в Лондоне деструктивный потенциал. Сервис приобрел печальную известность после ряда судебных прецедентов, а также усилил загруженность дорог. Приложение для велопроката oBike ушло из Лондона после того, как клиенты бросали свои велосипеды на тротуарах. Однако данный способ аренды транспорта имеет высокий потенциал и лишь требует лицензирования, говорят в ассамблее.
Члены транспортного комитета Лондонской ассамблеи также считают, что основанное на колебаниях спроса приложение для вызова автобусов, маршруты и расписание которых будут меняться, поможет устранить недостатки городской системы общественного транспорта.
Techdiver: последние новости
Выпуск серийного автомобиля без руля и педалей стартует в 2019 году Sur-Ron: легкий электробайк для бездорожья Harley Davidson выпустит электрический мотоцикл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение