Лондон поторопился с беспилотным транспортом

Лондон не готов к внедрению беспилотных автомобилей и квадрокоптеров-курьеров. Об этом говорится в докладе транспортного комитета Лондонской ассамблеи. Ранее правительство Великобритании предсказывало появление автономного транспорта на британских дорогах к 2021 году. Однако в ходе исследования был выявлен ряд проблем инфраструктуры, препятствующих подобным инновациям.

Авторы доклада считают реалистичным вариантом начало широкого применения беспилотников в период с 2030 по 2040 год.

Основной проблемой стала перегруженность транспортной системы британской столицы. Согласно докладу, автономные транспортные средства парализуют городские дороги. Такой ситуации можно будет избежать, если нормой для горожан станет каршеринг, считают в транспортном комитете Лондонской ассамблеи и советуют мэру Лондона Садику Хану провести кампанию по продвижению этого сервиса.

В целом результаты исследования не внушают особого оптимизма. Так, например, беспилотные автобусы, несмотря на высокий потенциал внедрения, приведут к сокращениям тысяч водителей общественного транспорта.

В то время как дронов-курьеров целесообразно использовать лишь на последнем этапе доставки — «до порога», что не освободит дороги от грузового транспорта, а роботы-курьеры станут лишь препятствием на тротуарах, считают авторы доклада.

Документ также содержит анализ некоторых популярных транспортных приложений. Uber показал в Лондоне деструктивный потенциал. Сервис приобрел печальную известность после ряда судебных прецедентов, а также усилил загруженность дорог. Приложение для велопроката oBike ушло из Лондона после того, как клиенты бросали свои велосипеды на тротуарах. Однако данный способ аренды транспорта имеет высокий потенциал и лишь требует лицензирования, говорят в ассамблее.

Члены транспортного комитета Лондонской ассамблеи также считают, что основанное на колебаниях спроса приложение для вызова автобусов, маршруты и расписание которых будут меняться, поможет устранить недостатки городской системы общественного транспорта.