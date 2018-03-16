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Найден уникальный способ избавиться от пробок
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В Японии нашли уникальный способ избавиться от пробок 

Lenta.ru 21 час назад
Фото: Claude Paris / AP
Правительство Японии приняло решение активно поддержать разработку в стране летающих автомобилей с целью разрешения проблемы транспортных пробок и оптимизации грузовых потоков. Помощью компаниям и разработкой соответствующего законодательства займется министерство экономики, торговли и промышленности, сообщает телеканал NHK.
Ведомство рассматривает создание летающих автомобилей как одну из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии. Предполагается сформировать при министерстве совет экспертов, который должен заняться координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий.
Попытки создания летающих автомобилей предпринимаются в разных странах. В частности, в Японии компания Cartivator с участием Toyota Motor намерена создать прототип летающего автомобиля к предстоящей в Токио летней Олимпиаде 2020 года. К середине 2017 года немецкий автомобилестроительный концерн Daimler инвестировал 25 миллионов евро в стартап Volocopter, занимающийся разработкой летающего такси с электроприводом.
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