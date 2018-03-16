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Обновленный KIA Sorento получил американский ценник
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Обновлённый KIA Sorento получил американский ценник 

LiveCars.Ru 16 марта 2018
Фото: KIA Motors
Североамериканский офис корейской компании KIA Motors озвучил цены и комплектации обновлённого флагманского внедорожника KIA Sorento 2019 модельного года. Автомобиль доступен в версиях L, LX, LX V6, EX, SX и SXL, по цене от $25 990 до $46 990 (порядка 1 481 000 — 2 679 000 рублей).
Как отмечают наши североамериканские коллеги, обновлённый внедорожник KIA Sorento оказался всего на 90 долларов дороже «дореформенной» модели. При этом автомобиль получил пересмотренный дизайн экстерьера и больше продвинутых «фишек».
Базовая версия обновлённого KIA Sorento (KIA Sorento Prime в России) поставляется на американском рынке с 2,4-литровым двигателем GDI, мощностью 185 л.с., который работает с новой 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Помимо этого, для «посвежевшего» внедорожника KIA Sorento 2019 модельного года доступен 3,3-литровый двигатель V6, мощность которого составляет 290 л.с. Также для машины доступна система полного привода AWD.
В зависимости от комплектации, в арсенале обновлённого флагманского внедорожника KIA Sorento 2019 модельного года доступны такие «прелести», как продвинутая акустика Harman Kardon, информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, множество систем безопасности и помощи водителю.
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