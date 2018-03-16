Обновленный KIA Sorento получил американский ценник

Обновлённый KIA Sorento получил американский ценник

Североамериканский офис корейской компании KIA Motors озвучил цены и комплектации обновлённого флагманского внедорожника KIA Sorento 2019 модельного года. Автомобиль доступен в версиях L, LX, LX V6, EX, SX и SXL, по цене от $25 990 до $46 990 (порядка 1 481 000 — 2 679 000 рублей).

Как отмечают наши североамериканские коллеги, обновлённый внедорожник KIA Sorento оказался всего на 90 долларов дороже «дореформенной» модели. При этом автомобиль получил пересмотренный дизайн экстерьера и больше продвинутых «фишек».

Базовая версия обновлённого KIA Sorento (KIA Sorento Prime в России) поставляется на американском рынке с 2,4-литровым двигателем GDI, мощностью 185 л.с., который работает с новой 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Помимо этого, для «посвежевшего» внедорожника KIA Sorento 2019 модельного года доступен 3,3-литровый двигатель V6, мощность которого составляет 290 л.с. Также для машины доступна система полного привода AWD.