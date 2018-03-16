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«Заряженный» BMW X3 M «застукали» на зимних тестах
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«Заряженный» BMW X3 M «застукали» на зимних тестах 

LiveCars.Ru 16 марта 2018
Фото: Carscoops
Фотографы-шпионы «застукали» на зимних тестах прототип нового «заряженного» внедорожника BMW X3 M. Ожидается, что баварская марка официально представит высокопроизводительный автомобиль до конца 2018 года.
В линейке модели «заряженный» BMW X3 M расположится над кроссом X3 M40i, и окажется самой дорогой версией модели нового поколения. От этого автомобиля ожидают многого! По мнению экспертов, BMW X3 M сможет «положить на лопатки» всех своих конкурентов, благодаря высокой производительности и оточенной управляемости.
Скорее всего, новый «заряженный» внедорожник BMW X3 M будет отличаться от обычной модели более агрессивным аэродинамическим обвесом, перенастроенной подвеской, более мощными тормозами, массивными колёсами.
Предположительно, в моторном отсеке «заряженного» внедорожника расположится модернизированный 3,0-литровый 6-цилиндровый движок, отдача которого составит около 460 лошадиных сил. В паре с производительным мотором будет трудиться доработанная 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода.
По предварительным данным, «заряженный» кроссовер BMW X3 M сможет ускоряться с 0 до 100 км/ч за четыре секунды, а его максимальная скорость будет ограничена на отсечке 250 км/ч. Однако при помощи опционального пакета, максимальная скорость автомобиля может быть увеличена до 275 км/ч.
Повторимся. Мировая премьера нового «заряженного» BMW X3 M должна состояться в текущем году. На рынке баварская новинка будет конкурировать с такими машинами, как Alfa Romeo Stelvio Quadrifolgio, Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC 63/GLC 63 S.
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