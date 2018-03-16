«Заряженный» BMW X3 M «застукали» на зимних тестах

Фотографы-шпионы «застукали» на зимних тестах прототип нового «заряженного» внедорожника BMW X3 M. Ожидается, что баварская марка официально представит высокопроизводительный автомобиль до конца 2018 года.

В линейке модели «заряженный» BMW X3 M расположится над кроссом X3 M40i, и окажется самой дорогой версией модели нового поколения. От этого автомобиля ожидают многого! По мнению экспертов, BMW X3 M сможет «положить на лопатки» всех своих конкурентов, благодаря высокой производительности и оточенной управляемости.

Скорее всего, новый «заряженный» внедорожник BMW X3 M будет отличаться от обычной модели более агрессивным аэродинамическим обвесом, перенастроенной подвеской, более мощными тормозами, массивными колёсами.

Предположительно, в моторном отсеке «заряженного» внедорожника расположится модернизированный 3,0-литровый 6-цилиндровый движок, отдача которого составит около 460 лошадиных сил. В паре с производительным мотором будет трудиться доработанная 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода.

По предварительным данным, «заряженный» кроссовер BMW X3 M сможет ускоряться с 0 до 100 км/ч за четыре секунды, а его максимальная скорость будет ограничена на отсечке 250 км/ч. Однако при помощи опционального пакета, максимальная скорость автомобиля может быть увеличена до 275 км/ч.