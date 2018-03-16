В водительских правах появится пункт о посмертном донорстве

В водительском удостоверении предлагают указывать согласие на посмертное донорство

«Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Фонд «Здоровье» предлагают предусмотреть один из вариантов наполнения этого регистра — включить в водительское удостоверение отметку о согласии или несогласии граждан на посмертное донорство», — сообщили в пресс-службе ОНФ. Министерство здравоохранения разработало законопроект по регулировке донорства и трансплантации в России. В настоящее время документ находится на рассмотрении в правительстве. Предполагается формирование и ведение Федерального регистра доноров органов.

Общественники также предложили фиксировать это решение при получении или обновлении прав.

Подробнее — в материале RT.