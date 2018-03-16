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Skoda выводит на рынок удлиненный Karoq
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Skoda начнет продажи удлиненного кроссовера Karoq 

Daily-Motor 16 марта 2018
Фото: Daily-Motor
Компания Skoda выводит на китайский авторынок специальную, удлиненную версию своего кроссовера Karoq. Новый «Шкода Карог» для «Поднебесной» получит к своему названию приставку L (large — большой).
Официальный старт реализации данной модели в КНР будет дан 19 марта, но первые товарные автомобили уже добрались до китайских дилеров.
Удлиненная версия «Карок» отличается от своей стандартной модификации габаритными размерами. Длина новинки составляет 4432 мм (+50 мм), высота — 1614 мм (+9 мм), колесная база — 2688 мм (+50 мм). Ширина осталась без изменений — 1841 мм.
Моторная линейка будет прежней: 1,2 и 1,4-литровые бензиновые турбомоторы на 116 и 150 лошадиных сил соответственно. Связку им составит 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот».
На старте продаж удлиненный Skoda Karoq будет доступен в Китае по цене от 139 тысяч 900 юаней или 1 миллиона 261 тысячи рублей. В «топовой» версии новинка получит стоимость от 189 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 712 тысяч при пересчете на российскую валюту по актуальному курсу.
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