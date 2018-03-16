В права хотят добавить новую графу

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и фонд «Здоровье» предложили Минздраву РФ добавить в водительские права графу о посмертном донорстве. Как сообщает Russia Today, в ней водитель сможет указать свое согласие или отказ от донорства.

Положение о новой графе в водительских правах хотят включить в законопроект Минздрава, регулирующий донорство и трансплантацию в России. В нем идет речь о создании Федерального регистра доноров органов. Сейчас документ рассматривает правительство.

В ОНФ пояснили, что графа о донорстве в правах позволит увеличить количество доноров, так как сейчас многие россияне не знают о такой возможности или не хотят оформлять документы о согласии из-за бюрократии.

«Люди в силу своей инертности заниматься этим, скорее всего, не будут. Многие об этом даже не задумываются, а у некоторых просто нет свободного времени. <…> Человек сможет сделать выбор в спокойной обстановке при получении или смене водительских прав», — сказал Гаврилов. Член Центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов рассказал, что нововведение позволит россиянам выразить своё волеизъявление о посмертном донорстве «в письменной форме, заверенной руководителем медицинской организации либо нотариально».

Директор Фонда доноров Дмитрий Кацуба отметил, что новая графа может «ускорить процесс», но многое будет завесить и от скорости медиков и полиции. По его словам, погибших в аварии людей иногда нельзя «никуда дальше перемещать, потому что полиция едет два часа», а за это время можно потерять биологический материал.

Ранее замглавы Минздрава Дмитрий Костенников рассказал, что каждый год россиянам требуется около десяти тысяч органов для пересадки, но провести удается только 1,5 тысячи операций.

По старому закону «О трансплантации органов и (или) тканей человека», принятому в 1992 году, и закону «Об основах охраны здоровья граждан» трансплантация входит в программу госгарантий оказания медицинской помощи, человек может стать донором при жизни или после смерти.

Если погибший человек, его близкие родственники или законный представитель заявили о его несогласии на донорство, трансплантацию проводить не будут. В остальных случаях действует презумпция согласия.