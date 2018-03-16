Создан концепт современной версии «Победы»

Дизайнер Сергей Баринов представил концепт современной версии советского автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа». Проект опубликован в блоге дизайнера.

Новая версия легендарной советской машины получила название Pobeda M20 Neoclassic '18. Автомобиль сохранил оригинальный силуэт, однако был значительно осовременен. Так, Pobeda по-прежнему имеет легко узнаваемую решетку радиатора и закругленные передние фары, но стала ниже и длинее.

Баринов сообщил, что на разработку дизайна и его отрисовку потратил около месяца.