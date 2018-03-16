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Создан концепт современной версии «Победы»
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Создан концепт современной версии «Победы» 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: dmr-cars.blogspot.ru
Дизайнер Сергей Баринов представил концепт современной версии советского автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа». Проект опубликован в блоге дизайнера.
Новая версия легендарной советской машины получила название Pobeda M20 Neoclassic '18. Автомобиль сохранил оригинальный силуэт, однако был значительно осовременен. Так, Pobeda по-прежнему имеет легко узнаваемую решетку радиатора и закругленные передние фары, но стала ниже и длинее.
Баринов сообщил, что на разработку дизайна и его отрисовку потратил около месяца.
Ранее СМИ сообщили, что в конце февраля правительство России обсуждало стратегию развития автопрома до 2025 года. 70-страничный проект подразумевает в том числе перенаправление господдержки на создание новых продуктов, например, электромобилей и газомоторной техники, увеличение доли локальных производителей на российском рынке до 80%, а также рост объема экспорта российских машин до 12-14%.
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