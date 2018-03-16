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Найдено решение проблемы пробок на дорогах
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Найдено решение проблемы пробок на дорогах 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: Reuters
Для решения проблемы пробок на дорогах правительство Японии выделит деньги на финансовую поддержку разработчиков летающих автомобилей, сообщает NHK.
По информации телеканала, вскоре местное Министерство экономики, торговли и промышленности займется разработкой соответствующего законопроекта. Кроме того, при ведомстве может быть создан экспертный совет по координации работ по разработке данных аппаратов.
Чиновники уверены, что создание летающих машин не только избавит города Японии от заторов, но и станет одной из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии.
В феврале аналитическая компания INRIX составила рейтинг самых загруженных в мире городов. Японских населенных пунктов в нем не оказалось, а первое место занял Лос-Анджелес, жители которого в среднем за год простояли в пробках по 102 часа. Второе место разделили Москва и Нью-Йорк (91 час), третье досталось Сан-Паулу (86 часов), четвертое — Сан-Франциско (79 часов), а пятое — Боготе (75 часов).
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