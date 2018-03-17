Ещё
Названа пятерка лучших автомоделей из Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа пятерка самых лучших автомоделей из Китая на российском авторынке 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты проанализировали предпочтения российских автолюбителей за февраль текущего года и составили рейтинг популярности среди китайских автомоделей.
Наиболее популярной оказалась Lifan Solano. Таких автомобилей россияне приобрели 203 экземпляра (-4,2%). Вторая строка рейтинга досталась Lifan X60. Это авто стало выбором российских автолюбителей 154 раза (-68%).
На третьей позиции расположилась Chery Tiggo. Ее показатель продаж равен показателю автомодели Lifan X50 (151 автомобиль).
Однако тенденция спада у Chery все же немного ниже (-32,5%), нежели у Lifan (-45%).
Далее следует автомодель Lifan Myway. Такую машину россияне приобрели 150 раз. А замкнул обсуждаемую пятерку — DW Hower H3. Его показатель реализации в феврале составил 145 экземпляров.
Итак, судя по приведенным данным, на лицо явный спад популярности китайских автобрендов. Что привело к такому положению дел? Качество? Цена? Конкуренты?
Car.ru: последние новости
В Санкт-Петербурге будут выпускать обновленную линейку Nissan Qashqai и X-Trail Skoda начинает продажу «удлинённого» кроссовера Karoq Приобрести «олимпийский» BMW можно от 4000000 рублей
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение