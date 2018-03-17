Названа пятерка лучших автомоделей из Китая

Названа пятерка самых лучших автомоделей из Китая на российском авторынке

Автоэксперты проанализировали предпочтения российских автолюбителей за февраль текущего года и составили рейтинг популярности среди китайских автомоделей.

Наиболее популярной оказалась Lifan Solano . Таких автомобилей россияне приобрели 203 экземпляра (-4,2%). Вторая строка рейтинга досталась Lifan X60 . Это авто стало выбором российских автолюбителей 154 раза (-68%).

На третьей позиции расположилась Chery Tiggo. Ее показатель продаж равен показателю автомодели Lifan X50 (151 автомобиль).

Однако тенденция спада у Chery все же немного ниже (-32,5%), нежели у Lifan (-45%).

Далее следует автомодель Lifan Myway . Такую машину россияне приобрели 150 раз. А замкнул обсуждаемую пятерку — DW Hower H3. Его показатель реализации в феврале составил 145 экземпляров.

Итак, судя по приведенным данным, на лицо явный спад популярности китайских автобрендов. Что привело к такому положению дел? Качество? Цена? Конкуренты?