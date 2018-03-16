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Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?
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Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы? 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
«АвтоВзгляд» рассказал, к чему приведет возможное принятие Госдумой закона о передаче местным властям прав по вынесению наказаний за нарушения ПДД, зафиксированные камерами.
По словам автора статьи, передача полномочий ГИБДД чиновникам лишь «теоретически» ничего не меняет для автомобилистов. ГИБДД, уверен он, делает это хоть и не идеально, но лучше других.
Сторонние же организации, к которым местные власти будут обращаться за помощью, смогут устанавливать комплексы фото— и видеофиксации где и сколько угодно, «хоть через каждые 100 метров», так как их работодатели, чиновники, заинтересованы не в снижении аварийности, а в пополнении бюджета.
Кроме того, проблемой для автолюбителей может стать то, что у местных властей не налажена система обжалования штрафов.
В январе Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О безопасности дорожного движения», которые подразумевают наделение «Автодора», Росавтодора и властей российских регионов правом устанавливать на трассах комплексы автоматической фиксации нарушений.
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