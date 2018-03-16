Автомобили УАЗ будут продавать в Италии

Компания C&P Motor Group сообщила о планах начать продажи автомобилей УАЗ в Италии. Ульяновский автозавод пока официально не комментировал возможность поставок машин в эту страну.

Внедорожники УАЗ продавались в Италии до 1999 года, а наибольшей популярностью они пользовались здесь в семидесятых-восьмидесятых годах, когда продвижением ульяновских машин занималась компания "Марторелли". И вот спустя много лет УАЗ должен вернуться на местный рынок: в течение этого года фирма C&P Motor Group должна начать продажи автомобилей в стране.

По информации сайта Wroom.ru, в Италию планируется поставлять модели "Патриот" и "Пикап", оснащённые бензиновым мотором объёмом 2,7 литра. Цены и комплектации пока не определены, но в качестве ориентира представители компании называют сумму 27 тысяч евро за внедорожник с максимальным оснащением (примерно 1,9 млн рублей по текущему курсу).

В последнее время УАЗ активно занимается расширением экспортной программы: в 2017 году в другие страны отправлено 5101 автомобиль марки, что на 47% больше, чем годом ранее. Недавно продажи внедорожников начались в Коста-Рике и Эквадоре, ведутся переговоры с представителями ещё в нескольких странах Центральной и Южной Америки.