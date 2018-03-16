«Не разобравшегося» с ПДД гаишника оправдали

В управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве отказались возбуждать дело против инспектора ГИБДД , которого водитель обвинил в вымогательстве взятке и неправильном составлении протокола. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам автомобилиста, автоинспектор сначала вымогал у него деньги, чтобы не оформлять пьяную езду, затем отпустил, а протокол составил заочно. Оспаривать обвинения мужчине пришлось больше года.

Адвокат автомобилиста Александр Липатников рассказал «Газете.ру» , что инспектор ГИБДД остановил его клиента в начале 2017 года для проверки документов. С документами все оказалось в порядке, но инспектор решил, что водитель пьян. Сам автомобилист утверждает, что был трезв.

Правоохранитель не предложил автомобилисту пройти медосвидетельствование в присутствии понятых или поехать в больницу. Вместо этого, по словам адвоката, он стал спрашивать, «есть ли у водителя мысли по решению данного вопроса».

В итоге инспектор отпустил автомобилиста, но составил на него протокол за вождение в нетрезвом виде. В протоколе не упоминались необходимые понятые, также под документом не было подписи инспектора. Через месяц водителя лишили прав, несмотря на недочеты в оформлении протокола. Мужчина попытался обжаловать вердикт в районном суде, но решение оставили в силе. Только Мосгорсуд вынес оправдательное решение по реабилитирующим основаниям.

Адвокат водителя обратился с жалобой на инспектора в СК. Однако там усомнились в невиновности водителя и заявили, что автоинспектор «просто не умел применять нормы процессуального права на практике, а уголовно-наказуемого деяния не совершал».