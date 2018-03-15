«Испортил нам всю яму»: как судили велосипедиста

Велосипедист-бодибилдер из Пензы погряз в судах после того, как поздно вечером случайно заехал в занесенную снегом яму и повредил свой байк. Но взыскать денег за ремонт не получилось — инспектор ГИБДД в протоколе написал, что именно велосипедист нанес вред яме и должен понести ответственность. Суд едва не оштрафовал нарушителя, но в итоге ограничился выговором. Спортсмен решил обжаловать и это решение.

Жителя Пензы чуть не оштрафовали на 800 рублей за то, что по мнению инспектора ГИБДД, он нанес вред просевшему в яму дорожному люку, заехав на него на велосипеде. Молодому человеку пришлось пройти несколько судебных заседаний, чтобы доказать, что выбоина была запорошена снегом, да и в целом, ее следовало бы починить дорожным службам. Но результат оказался обратным.

«На улице было уже темно, выпал первый снег, дороги засыпало, и я поехал по тротуару. По проезжей части было ехать опасно, многие водители ехали еще на летней резине, — рассказал Чикин «Газете.Ru». — Я ехал не быстрее, чем 15 км/час и вдруг провалился в яму, которая образовалась из-за просевшего глубоко в асфальт канализационного люка. Я перелетел через руль, остался цел, а вот велосипед отлетел в сторону. Погнулись колеса, задний переключатель. Покупка новых запчастей и ремонт обошелся в 3-4 тыс., руб., не больше. Но мне просто стало неприятно, что на тротуаре, где постоянно ходят люди, образовалась такая яма, за которой никто не следит». Нелепое ДТП с неожиданными последствиями произошло 24 ноября прошлого года, когда Андрей Чикин вечером ехал на велосипеде по тротуару домой с работы.

Негодующий из-за такого содержания дорог велосипедист решил составить схему ДТП, после чего заверил ее у нотариуса, и пришел в ГИБДД на разбор ситуации. Молодой человек принес фотографию, схему и данные о том, что яма не соответствует установленным ГОСТам.

По словам Чикина, он хотел, чтобы инспекторы разобрались с тем, кто отвечает за этот участок дороги и добились устранения недостатков.

Конечно, велосипедист был бы не против получить и возмещение стоимости ремонта, но это не было, как он уверяет, главной задачей.

«Яма была на половину дороги, там ходят люди, при этом неподалеку я нашел еще несколько выбоин, почему не ремонтируют это дело, не понятно!», — удивляется велосипедист.

«Когда инспектор сказал, что сейчас составит на меня протокол, я несколько раз переспрашивал, за что, но не поверил своим ушам. Оказалось, что мне вместо возмещения ущерба светил только штраф», — возмущается молодой человек. Однако на разборе инспектор ГИБДД оказался другого мнения и пришел к выводу, что в ДТП с ямой виноват сам велосипедист, который, попав в выбоину, «нанес повреждение».

Согласно документу, инспектор ГИБДД признал его виновным в нарушении пункта 1.5. ПДД, согласно которому участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. «Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог…», — говорится в ПДД.

Кроме того, оказалось, что велосипедист не руководствовался пунктом 10.1. ПДД, согласно которому водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, а при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Вину велосипедиста, который попал в яму, инспектор квалифицировал по ч.2. ст.12.29 КоАП России «нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом», что влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.

Его Чикин отправился оспаривать в суд, куда для дачи показаний вызвали и самого гаишника. «В фотографии инспектор не особо всматривался, то, как я нанес ущерб он мне лично объяснить, так и не смог. Возможно, он просто решил меня проучить таким образом за то, что я чем-то ему помешал», — говорит велосипедист.

«Управляя велосипедом, допустил наезд на выбоину, причинив повреждения, нарушив п.п.1.5., 10.1 ПДД России», — говорится в решении суда. На заседании он пытался убедить суд, что не создавал опасности и помех для движения. Также Чикин обратил внимание суда на то, что яма не была огорожена и никаких предупреждающих знаков рядом не было. Однако судья Дурманов решил, что велосипедист каким-то образом действительно повредил пресловутую дорожную яму.

Однако в связи с малозначительностью нарушения производство по делу было прекращено. Велосипедисту суд сделал лишь устное замечание, освободив от уплаты штрафа.

«Я буду судиться дальше, это дело принципа, — заявил Чикин. — Так, раз я признан виновным, сейчас с меня могут взыскать стоимость этого непонятного ущерба или стоимость ремонта. Почему дороги у нас ремонтируют только после жалоб? В целом у нас дороги нормальные, как во всей России, не такие, как в Москве или Санкт-Петербурге, конечно. Получше, чем в Саратове, похуже, чем Тамбове. А серьезный ремонт, только когда прилетает кто-то важный. Помню, когда премьер Дмитрий Медведев приезжал, так нам отремонтировали всю трассу от аэропорта». Это окончательно раздосадовало велосипедиста, тем более, как он утверждает, после инцидента он сразу написал в администрацию города и коммунальщики проблему устранили.