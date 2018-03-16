Названа стоимость электрического кроссовера Audi

Первый электрический кроссовер Audi оказался дешевле гибридного Q7

Немцы из Audi назвали стоимость своего нового электрического кроссовера под названием e-tron. Новинка, неожиданно, оказалась дешевле гибридной версии модели Q7 e-tron.

Стоимость базовой комплектации новинки от ингольштадцев в Европе составит 80 тысяч евро (5 миллионов 600 тысяч рублей), что примерно на 2 тысячи евро (140 тысяч рублей) дешевле, чем продается Q7 e-tron.

Напомним, что официальная презентация концепт-версии нового электрического кроссовера «Ауди» состоялась на автомобильной выставке в Женеве (Geneva Motor Show-2018) в начале этого месяца. Технические характеристики новинки пока не объявлены, но уже известно, что эта модель будет оснащена системой полного привода и получит технологию быстрой зарядки.

Производство Audi e-tron стартует 30 августа на предприятии в Бельгии. Планируется ли поставлять эту модель в Россию, пока неизвестно.