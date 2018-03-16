Московский автосалон покажет автомобили Кортеж

Сегодня стало известно, когда именно дебютируют отечественные автомобили, которые разрабатывались для политиков.
Новые машины Кортеж будут представлены широким массам в рамках Московского автосалона, который пройдёт в конце лета этого года. На выставке будет презентован седан и минивэн.
Первая неофициальная презентация новинки от бренда состоится в день инаугурации новоизбранного президента Российской Федерации. Ходят слухи, что сначала в продажу поступят только лимузины и седаны, а примерно через год планируется конвейерное производство минивэнов и внедорожников серии. На начальном этапе будет выпускаться всего три сотни машин в год. И если модели придутся по вкусу российским автомобилистам, то через два года объёмы производства увеличатся до одной тысячи в год.
Напомним, что ранее стало известно о том, что некоторые автомобили из проекта Кортеж будут уходить на экспорт, поставляясь в восточные страны, включая ОАЭ и Поднебесную. По мнению специалистов Министерства промышленности, в азиатских странах машины Кортеж смогут составить отличную конкуренцию Rolls-Royce и Bentley.