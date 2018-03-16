Глава ГИБДД рассказал о ситуации на дорогах

Глава ГИБДД рассказал о ситуации на российских дорогах

«Хотелось бы в первую очередь пожелать всем нашим гражданам безопасности на дорогах страны. Что касается аварийности, положительные тенденции в целом сохраняются»», — заявил он. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал kp.ru о ситуации на российских дорогах.

По его словам, в 2017 году количество погибших сократилось более чем на 6%.

Черников также напомнил, что в начале этого года была утверждена Стратегия безопасности дорожного движения, рассчитанная на 2018 — 2024 гг.

«К сожалению, сегодня эта цифра — более 13 погибших на 100 тыс. населения», — сообщил он. Среди задач — к 2024 годуснизить уровень риска до четырёх погибших в ДТП на 100 тыс. населения, а к 2030 — добиться нулевой смертности.

«За это грубейшее нарушение была установлена ответственность вплоть до лишения прав управления. Усилена ответственность за управление в состоянии опьянения», — заявил он. Кроме того, Черников сказал, что чаще всего к гибели на дороге приводит выезд на полосу встречного движения.

В феврале URA.RU сообщало, что в России вновь изменились правила прохождения техосмотра.