Водителям пропишут «дресс-код»

Водителей заставят носить спецодежду

18 марта 2017 года вступят в силу изменения в правилах дорожного движения, согласно которым водители будут обязаны носить одежду со светоотражающими элементами в случае вынужденной остановки или после ДТП на трассе в темное время суток.

За нарушение правил водителей ждет штраф в размере 1 тысячи рублей. В случае вынужденной остановки (без аварии) штраф применяться не будет, пишет «Коммерсант»

С 18 марта 2018 года водитель при вынужденной остановке автомобиля или после ДТП вне населенных пунктов в темное время суток (либо в условиях ограниченной видимости), выходя на проезжую часть или обочину, должен надеть куртку, жилет или жилет-накидку со светоотражающими полосами. Такое требование есть в Италии, Испании, Австрии, Португалии и ряде других стран.

Купить такие жилеты можно в магазинах спецодежды, цены на них начинаются от 130 рублей.

В 2014 году носить одежду со светоотражающими элементами при движении по обочине за городом в темное время суток обязали пешеходов.