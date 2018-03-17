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Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты
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Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
С воскресенья, 18 марта, водители в России будут обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет, в случае покинуть автомобиль при вынужденной остановке в темное время суток вне населенных пунктов. Соответствующий пункт правил дорожного движения (ПДД) был внесен постановлением правительства России. Свое решение власти объясняют заботой о безопасности автовладельцев, сообщает РИА Новости.
По словам представителя ГИБДД России Юрия Шакирова на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано 386 таких наездов по всей стране. В результате этих ДТП погибли 67 человек, 347 пострадали. За два месяца 2018 года таких ДТП было 37, в них погибли 9 человек, пострадали 36. Вопрос о том, нужно ли наказывать водителей, не надевших жилет в случае ДТП, и по какой статье, пока рассматривается.
Правила не обязывает иметь при себе специальные светоотражающие жилеты или куртки. Однако если жилета нет, выходить из машины остановке в темное время суток вне населенных пунктов будет нельзя. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что новые правила напрямую касаются безопасности водителя.
«Надевать жилет, когда ты по какой-то причине остановился на дороге, произошла аварийная остановка — это очень правильно, очень дружелюбно по отношению к другим водителям, которые должны тебя заметить и объехать. Также это снижает смертность в авариях, когда водители не замечают человека в черной куртке, черных штанах и черных ботинках еще ночью», — сказал Шкуматов.
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