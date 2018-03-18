В России изменились правила дорожного движения

Отныне водители транспортных средств обязаны носить световозвращающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России

В ведомстве привели статистику, по которой в 2017 году выросло число ДТП с участием находящихся на проезжей части в темной одежде водителей — те были не видны остальным участникам движения. При этом количество наездов на пешеходов, которые в 2017 году были обязаны носить одежду со светоотражающими элементами при движении по обочине в темное время суток, уменьшилось на 10,2 процента. «Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в России», — отметили в МВД.

Ответственность водителя за нарушение нового пункта ПДД пока не прописана. По мнению опрошенных агентством экспертов, выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом, и в случае отсутствия жилета могут быть оштрафованы на 500 рублей.

15 марта стало известно, что в России появятся желтая и синяя разметка. Согласно изменениям, желтым цветом будут обозначаться запрещающие обгон зоны, синим — полосы движения на перекрестках, а также парковочные зоны.