Впервые в истории: беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека в США

Это первая зафиксированная авария с участием беспилотного автомобиля, которая привела к смертельному исходу.

Беспилотная машина компании Uber насмерть сбила женщину в американской Аризоне. Об этом сообщает The New York Times. ДТП произошло в городе Темпе.

На данный момент это первый и единственный зафиксированный случай дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом и участием беспилотного автомобиля. Известно, что на момент наезда на пешехода в салоне автомобиля находился водитель, однако само транспортное средство передвигалось в автоматическом режиме без участия человека.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident. — Uber Comms (@Uber_Comms) 19 марта 2018 г.

В компании Uber уже заявили о приостановке испытаний беспилотных автомобилей в ряде американских городов, в том числе в Темпе, Питтсбурге и Сан-Франциско, а также в канадском Торонто. Представители компании пообещали оказать полиции полное содействие в расследовании ДТП и выразили соболезнования родным и близким погибшей женщины.