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Беспилотный Uber распугает пешеходов огнями и звуками
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Беспилотный Uber распугает пешеходов огнями и звуками 

Lenta.ru 15 часов назад
Фото: Reuters
Сервис такси Uber подал в Ведомство по патентам и товарным знакам США бумаги на регистрацию способа, которым беспилотные автомобили будут общаться с пешеходами. Об этом пишет The Verge.
Согласно поданной заявке, автомобили без водителя будут оснащены «довольно безумной», по выражению The Verge, иллюминацией. Так, Uber предлагает проецировать на лобовое стекло «виртуального водителя», который укажет пешеходам, как им следует двигаться. Кроме того, на зеркалах заднего вида предусмотрены мигающие стрелки, также указывающие направление движения для идущих по улице людей.
«По сути, автомобиль должен быть освещен, как Лас-Вегас, чтобы компенсировать отсутствие человека за рулем», — заключает The Verge. Также заявка на патент предполагает звуковые сигналы, идущие от беспилотного такси.
«Когда в машине присутствует реальный водитель, он может что-ток крикнуть в окно или подать сигнал [пешеходу] кивком головы, — пояснил изданию один из разработчиков Uber Шон Чин. — Пока что у нас (в случае с беспилотными такси — прим. «Ленты.ру») нет готового решения, но мы работаем над тем, что может стать новым языком, который передаст людям информацию».
Uber начал испытания беспилотных такси в Питтсбурге, США, в мае 2016 года. Для клиентов поездки без водителя стали доступны в тестовом режиме в сентябре того же года.
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