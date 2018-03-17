Роботакси Uber впервые убило пешехода

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Впервые в истории: беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил человека в США 

ТК «Звезда» 17 марта 2018
Фото: Ondrej Deml / CTK / Globallookpress
Это первая зафиксированная авария с участием беспилотного автомобиля, которая привела к смертельному исходу.
Беспилотная машина компании Uber насмерть сбила женщину в американской Аризоне. Об этом сообщает The New York Times. ДТП произошло в городе Темпе.
На данный момент это первый и единственный зафиксированный случай дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом и участием беспилотного автомобиля. Известно, что на момент наезда на пешехода в салоне автомобиля находился водитель, однако само транспортное средство передвигалось в автоматическом режиме без участия человека.
В компании Uber уже заявили о приостановке испытаний беспилотных автомобилей в ряде американских городов, в том числе в Темпе, Питтсбурге и Сан-Франциско, а также в канадском Торонто. Представители компании пообещали оказать полиции полное содействие в расследовании ДТП и выразили соболезнования родным и близким погибшей женщины.
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