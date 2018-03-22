Ещё
Toyota анонсировала старт российских продаж нового Camry
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota анонсировала старт российских продаж нового Camry 

LiveCars.Ru 5 часов назад
Фото: Toyota Motor Corporation
Японская компания Toyota Motor Corporation официально анонсировала старт российских продаж седана Toyota Camry нового поколения. Специальный раздел, посвящённый автомобилю, уже появился на сайте производителя, но рублёвые цены и характеристики модели по-прежнему держаться в секрете.
На официальном российском сайте японского бренда, в разделе седана Toyota Camry, пишется — «Скоро в России». Также указан перечень оборудования, который будет доступен для российской версии популярной 4-дверной модели.
Согласно данным производителя, седан Toyota Camry в России будет доступен с комплексом систем безопасности Safety Sense второго поколения, в состав которого входит: система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, система удержания в полосе движения, система распознавания дорожных знаков, система автоматического переключения света фар, активный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля.
Помимо этого, в арсенале седана Toyota Camry нового поколения в России имеется проекционный дисплей, размерностью 10,5 дюймов, а также продвинутый информационно-развлекательный комплекс Toyota Touch 2 с доступом в интернет.
Хотя официальной информации о гамме силовых агрегатов седана Toyota Camry нового поколения нет, известно, что в России автомобиль предложат со «старыми» «четверками» 6AR-FSE 2.0 (150 л.с.) и 2AR-FE 2.5 (181 л.с.), а также двигателем V6 3.5 серии 2GR-FKS, который используется на американской версии модели. В США его мощность составляет 305 л.с., у нас же отдачу мотора «урезали» до 249 л.с. Новая Toyota Camry в России будет доступна с 6— и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Серийное производство седана Toyota Camry нового поколения для России будет налажено на мощностях петербургского завода японского автогиганта. По неофициальной информации, старт российских продаж популярной 4-дверной модели запланирован на весну текущего года. Очевидно, что новая машина окажется дороже предшественницы, которую можно купить по минимальной цене от 1 миллиона 377 тысяч рублей (с учётом специальных предложений и скидок).
LiveCars.Ru: последние новости
Рестайлинговый Hyundai Tucson дебютирует в Нью-Йорке Новый Suzuki Jimny будет продаваться в России В России доступен юбилейный кроссовер Suzuki Vitara 30
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа стоимость платного проезда до Петербурга172
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“40
Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»8
В России предложили увеличить скоростной лимит15
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля5
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение