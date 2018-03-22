Toyota анонсировала старт российских продаж нового Camry 

Японская компания Toyota Motor Corporation официально анонсировала старт российских продаж седана Toyota Camry нового поколения. Специальный раздел, посвящённый автомобилю, уже появился на сайте производителя, но рублёвые цены и характеристики модели по-прежнему держаться в секрете.
На официальном российском сайте японского бренда, в разделе седана Toyota Camry, пишется — «Скоро в России». Также указан перечень оборудования, который будет доступен для российской версии популярной 4-дверной модели.
Согласно данным производителя, седан Toyota Camry в России будет доступен с комплексом систем безопасности Safety Sense второго поколения, в состав которого входит: система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, система удержания в полосе движения, система распознавания дорожных знаков, система автоматического переключения света фар, активный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля.
Помимо этого, в арсенале седана Toyota Camry нового поколения в России имеется проекционный дисплей, размерностью 10,5 дюймов, а также продвинутый информационно-развлекательный комплекс Toyota Touch 2 с доступом в интернет.
Хотя официальной информации о гамме силовых агрегатов седана Toyota Camry нового поколения нет, известно, что в России автомобиль предложат со «старыми» «четверками» 6AR-FSE 2.0 (150 л.с.) и 2AR-FE 2.5 (181 л.с.), а также двигателем V6 3.5 серии 2GR-FKS, который используется на американской версии модели. В США его мощность составляет 305 л.с., у нас же отдачу мотора «урезали» до 249 л.с. Новая Toyota Camry в России будет доступна с 6— и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Серийное производство седана Toyota Camry нового поколения для России будет налажено на мощностях петербургского завода японского автогиганта. По неофициальной информации, старт российских продаж популярной 4-дверной модели запланирован на весну текущего года. Очевидно, что новая машина окажется дороже предшественницы, которую можно купить по минимальной цене от 1 миллиона 377 тысяч рублей (с учётом специальных предложений и скидок).