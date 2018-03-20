Нарушителей ПДД не пустят за руль

Нарушителей ПДД хотят ограничить в правах

Комитет Госдумы по госстроительству порекомендует ввести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ поправки, запрещающие фигурантам уголовных дел о нарушениях ПДД ездить за рулем на время следствия (еще до вынесения приговора). Об этом пишут «Известия»

По данным издания, речь идет о поправках, которые расширяют список мер пресечения для фигурантов уголовных дел.

Фигурантам дел, не связанных с нарушением ПДД, законопроект предлагает запретить свободу посещений, общения с рядом лиц, пользования телефоном, интернетом и почтой (сейчас такие запреты могут налагать только при домашнем аресте).

В документе, среди прочего, упоминается запрет на выход из дома в указанное судом время суток, запрет находиться в некоторых местах и запрет приближаться на установленное судом расстояние к объектам или лицам.

Поправка о нарушителях ПДД появилась в документе ко второму чтению. По задумке, водительское удостоверение у фигурантов таких дел будут изымать. Хранить его будут в материалах дела.

Все эти ограничения могут быть назначены вместо домашнего ареста. При этом одну или несколько перечисленных мер могут накладывать как при домашнем аресте, так и при назначении залога.

В законопроекте указано, что фигуранту дела нельзя запретить вызывать скорую помощь, полицию или аварийную службу. Он имеет право связаться со следователем, дознавателем и контролирующим органом.

Партнер практики защиты бизнеса и уголовного права адвокатского бюро «Линия права» Владислав Тепляшин назвал документ «очень разумным». По его мнению, скорее всего, инициативу позаимствовали из судебной практики США. Тепляшин отметил, что, если бы в России уже действовал такой закон, «как минимум до приговора Мара Багдасарян не смогла бы сесть за руль, а Расул Мирзаев не ходил бы по ночным клубам». По его словам, нововведения уменьшат необходимость заключения людей под стражу.