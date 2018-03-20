Ещё
Нарушителей ПДД не пустят за руль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нарушителей ПДД хотят ограничить в правах 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Комитет Госдумы по госстроительству порекомендует ввести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ поправки, запрещающие фигурантам уголовных дел о нарушениях ПДД ездить за рулем на время следствия (еще до вынесения приговора). Об этом пишут «Известия».
По данным издания, речь идет о поправках, которые расширяют список мер пресечения для фигурантов уголовных дел.
Фигурантам дел, не связанных с нарушением ПДД, законопроект предлагает запретить свободу посещений, общения с рядом лиц, пользования телефоном, интернетом и почтой (сейчас такие запреты могут налагать только при домашнем аресте).
В документе, среди прочего, упоминается запрет на выход из дома в указанное судом время суток, запрет находиться в некоторых местах и запрет приближаться на установленное судом расстояние к объектам или лицам.
Поправка о нарушителях ПДД появилась в документе ко второму чтению. По задумке, водительское удостоверение у фигурантов таких дел будут изымать. Хранить его будут в материалах дела.
Все эти ограничения могут быть назначены вместо домашнего ареста. При этом одну или несколько перечисленных мер могут накладывать как при домашнем аресте, так и при назначении залога.
В законопроекте указано, что фигуранту дела нельзя запретить вызывать скорую помощь, полицию или аварийную службу. Он имеет право связаться со следователем, дознавателем и контролирующим органом.
Партнер практики защиты бизнеса и уголовного права адвокатского бюро «Линия права» Владислав Тепляшин назвал документ «очень разумным». По его мнению, скорее всего, инициативу позаимствовали из судебной практики США. Тепляшин отметил, что, если бы в России уже действовал такой закон, «как минимум до приговора Мара Багдасарян не смогла бы сесть за руль, а Расул Мирзаев не ходил бы по ночным клубам». По его словам, нововведения уменьшат необходимость заключения людей под стражу.
Поправки к УПК еще в 2015 году внесли в Госдуму депутаты Илья Костунов и Лариса Шойгу. Пока в России в качестве мер пресечения для фигурантов дел применяют домашний арест, подписку о невыезде, заключение под стражу, личное поручительство и другие меры.
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу39
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?7
Новый Volkswagen Touareg показала без камуфляжа2
Kia Sportage наградили искусственным интеллектом1
Беспилотный Uber убил человека18
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение