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Названы лучшие и худшие модели авто известных марок
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Названы лучшие и худшие модели авто известных марок 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: honda.co.ru
Специалисты проанализировали модели машин, выпущенные компаниями Honda, Mazda, Ford, Mitsubishi и Toyota
Эксперты назвали самые удачные и неудачные легковые автомобили, выпущенные компаниями Honda, Mazda, Ford, Mitsubishi и Toyota. Обзор транспортных средств выложен на сайте издания «Автоновости дня».
Специалисты не рекомендуют выбирать приобретать модель компании Honda кроссоверы Pilot и седан Crostour. При покупке первого варианта автомобиолисту необходимо будет заплатить высокую транспортную пошлину, если мощность мотора превосходит 249 «лошадей». Что касается Crostour, то его тяжело перепродать.
Компания Mazda имеет проблемы с моторами и системой шумроизоляции в моделях CX-7 и CX-9 начальных поколений, а за ремонт кузова автомобилей придется выложить значительную сумму.
Поклонникам Ford специалисты советуют не покупать Focus 3 и Kiga. Эксперты отмечают, что третья версия данного бренда может доставить много проблем, то же самое можно сказать и о кроссовере.
У японской марки Mitsubishi оказалось много достойных вариантов: Lancer 9, L200, Pajero Sport, Pajero. Паркетник ASX посчитали не лучшей моделью из-за плохой шумоизоляции и небольшого салона. Поклонникам Toyota лучше покупать Toyota Land Criuser, Toyota Camry и Toyota Corolla.
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