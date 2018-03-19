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В Россию возвращается Ford Cargo
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В Россию возвращается грузовик Ford Cargo 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
На российском авторынке возобновляются продажи грузовика Ford Cargo. Обновленная версия этой модели будет собираться на мощностях предприятия «Автотор» в Калининграде.
Автомобили «Форд Карго» будут продавать через компанию Turbotrucks. Стоимость одного такого 2-носного тягача составит от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Грузовик оснащается моторами Ecotorq на 420 и 480 лошадиных сил, пару которым составляет механическая трансмиссия или «робот».
Напомним, что по итогам 2016 года на российском авторынке было продано всего около 66 таких автомобилей.
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