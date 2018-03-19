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Новый Suzuki Swift покорил Индию
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Новый Suzuki Swift пользуется бешеным спросом в Индии 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: Indianautosblog.com
Компактный хэтчбек Maruti Suzuki Swift нового поколения стремится стать самой продаваемой машиной в Индии. Как сообщает авторитетное агентство The Economic Times, менее чем за 2 месяца с начала официальных продаж модели официальные дилеры получили свыше 90 000 заявок на автомобиль.
В свою очередь, как отмечают наши индийские коллеги, в настоящее время потребительский спрос на новый 5-дверный Maruti Suzuki Swift настолько велик, что уже заказавшие клиенты будут ждать свой автомобиль не менее 4-5 месяцев. Причём, машины для Индии собираются на местном заводе японского бренда.
Компания Maruti Suzuki, являющаяся «дочерним» предприятием японской марки, предлагает модель Swift нового поколения в 12 различных конфигурациях. Среди замечательных функций модели стоит отметить светодиодные фары со светодиодными ДХО, 15-дюймовые литые диски, светодиодные задние фонари, кожаное рулевое колесо с «плоским дном», парковочные датчики, камеру заднего вида.
Компактный хэтч Maruti Suzuki Swift нового поколения доступен в индии с двумя двигателями. Это: 1.2 VVT (61 кВт (81,77 л.с.) и 113 Нм) и 1.3 DDiS 190 (55,2 кВт (73,99 л.с.) и 190 Нм). Трансмиссия — 5МКП или 5АКП.
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