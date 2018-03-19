Летом Audi представит кросс-купе Q8

Летом компания Audi представит новый кросс-купе Q8

Дебют флагманской модели «Ауди», кросс-купе Audi Q8, состоится в июле нынешнего года, о чем в рамках пресс-конференции заявил глава департамента исследований и разработок Audi Петер Мертенс.

Модель покажут на специальном мероприятии в Шанхае, приуроченному 30-летнему юбилею работы компании на авторынке Китая. По словам Мертенса, Audi Q8 будет выполнен в стилистике новых SUV ингольштадской марки, таких как e-tron или Q4, которые выйдут на рынок в течение этого года и в будущем году.

Новый Audi Q8 разработан на общей платформе с моделью Audi Q7, от которой новинка, скорее всего, и унаследует моторную линейку. Инсайдеры считают также, что кросс-купе Audi Q8 будет предлагаться и в версии с гибридным приводом.

На женевском моторшоу одноименный концепткар был представлен ранее в оснащении 450-сильной гибридной установкой. Помимо этого, новинка компании будет представлена на рынке в мощных спортивных версиях — SQ8 и RS Q8.

Производство модели Audi Q8 будет организовано на заводе в Братиславе в Словакии. Новый SUV, как ранее заявляли в Audi, станет флагманом модельной линейки компании на рынке премиальных кроссоверов и внедорожников.

По данным статистики «Автостат Инфо», Audi продал в России в прошлом месяце 667 автомобилей класса SUV. Это на 18,5% больше, продаж за тот же период 2017 года — 563 авто. Всего в отчетный месяц российские покупатели приобрели 1006 машин «Ауди», что на 5,2% меньше, чем годом ранее — 1961 ед.