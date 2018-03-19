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Cadillac бросает вызов Tesla
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Cadillac бросает вызов Tesla 

Car.ru 15 часов назад
Фото: Cadillac
Cadillac хочет побороться с модной сегодня Tesla.
Таким способом, Cadillac решил подключиться к участникам соревнований среди передовых технологий. Ранее свои обращения к руководителю Tesla Элону Маску в разных формах адресовали Audi и Hyundai.
В качестве альтернативы американскому автомобилю Audi предложил свой е-tron. Однако данная модель еще только близка к выходу в серийное производство. На прошедшем автосалоне в Женеве на машине все еще был камуфляж.
В свою очередь южнокорейская компания представила свой полностью электрический внедорожник Kona Electric. У Tesla пока такого типа автомобилей еще нет.
Cadillac же решил «задеть» Tesla не наличием электродвигателя, а функционированием системы автопилота. На одном из роликов четко видно, как машина модели CT 6 едет по трассе без вмешательства водителя.
В то же время в Tesla время от времени намекают, что их система безопасного вождения не является совершенной и автовладелец не должен в целях предосторожности выпускать из рук руль.
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