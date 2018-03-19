Штраф за нарушения на переездах вырастет в 5 раз

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, увеличивающего штраф за нарушение правил на железнодорожных переездах с 1000 до 5000 рублей. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства, сообщает ТАСС.
«В настоящее время отмечается несоответствие меры ответственности той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути», — говорится в документе.
Вопрос об увеличении штрафа для водителей данный вид нарушения обсуждается с 2015 года. В числе предложений было и радикальное повышение с 1000 рублей сразу до 30 тысяч. Поддержки оно не нашло.
Как сообщалось ранее, в РЖД планировали обратиться в Минтранс, МВД и комитет Госдумы по транспорту в связи с ростом числа нарушений со стороны водителей на железнодорожных переездах. Такая мера была принята компанией после аварии под Владимиром. Напомним, что 6 октября прошлого года в районе станции Покров автобус, в котором находились 58 пассажиров, заглох на железнодорожном переезде, после чего в него врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород.