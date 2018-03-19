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Кроссовер для вечеринок: тестируем тайные достоинства Nissan Murano
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Кроссовер для вечеринок: тестируем тайные достоинства Nissan Murano 

WMJ.ru 13 часов назад
Фото: WMJ.ru
Кроссовер японского бренда будто сошел со страниц глянцевого журнала. Оттого производители нескромно называют его флагманом. Наряду с другими кроссоверами бренда — Qashqai, X-Trail, Pathfinder, Patrol — Murano неплохо выделяется своим почти футуристическим обликом. Но главное не это.
Главное — комфорт
Добиться удобства в управлении автомобилем помог старт его производства у нас. Что это значит? Теперь Murano полностью адаптирован для эксплуатации в нашей стране. Специалисты учли все условия вождения на наших дорогах (а ты знаешь — российские дороги уникальны) и сделали Murano более устойчивым, защищенным от заносов и способным к передвижению по неровным поверхностям.
Плюс, на «пятерку» настроена шумоизоляция, отчего в автомобиле оказываешься, как в неприкосновенной крепости.
Самое личное пространство
А значит, в салоне чувствуешь себя, как дома… Дома с кожаной отделкой, 2-х зонным климат-контролем, крутой мультимедиа и десятками приятных новоротов, включающих электропривод водительского и пассажирского сидений, систему бесключевого доступа I-Key и запуск двигателя кнопкой. И, ура, все эти опции доступны даже в базовой комплектации.
Настоящую вечеринку, как в водительской зоне, так и в пассажирской (а в ней особенно) можно устроить в более топовых версиях. Тут и аудиосистема премиум-класса BOSE с 11 колонками и сабвуфером, и большие экраны, расположенные на сиденьях, и панорамная крыша для того, чтобы дух уж точно захватывало.
Приятные мелочи
Хотя захватывать дух может и от вождения. Нет, оно не резкое. Плавное, приятное, но при этом ощутимо мощное. Все-таки 249 лошадиные силы и разгон за 8,3 секунды дают о себе знать. А за рулем, не отрываясь, можно пользоваться функции голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой. Плюс, система доступа Intelligent Key запомнит все настройки, которые ты укажешь для сиденья водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида.
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Фото: пресс-служба
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