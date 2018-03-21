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В России утвердили новые ставки утильсбора
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В России утвердили новые ставки утильсбора 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.ru
Правительство утвердило новые ставки утильсбора на легковые и грузовые автомобили, которые начнут действовать с весны 2018 года. Как и ожидалось, сбор на автомобили по некоторым позициям оказался намного выше тех 15%, о которых ранее говорил вице-премьер Аркадий Дворкович.
Новые ставки утилизационого сбора вступят в силу с 1 апреля 2018 года, сообщает ТАСС.
Сбор на новые легковые автомобили объемом двигателя до 1 л вырастет на 16% и составит 33 тысячи рублей из расчета с коэффициентом 1,42. Новые машины с моторами от 1 до 2 л объема облагаются сбором, который вырос сразу на 90% — до 84 000 рублей (коэффициент — от 2,21 до 4,2). На те же 90% подскочил сбор и для новых автомобилей с литражом моторов от 2 до 3 л — теперь за них придется отдать 126 000 рублей (рост коэффициента с 4,22 до 6,3).
Рост ставок утильсбора коснется и грузовиков. На новые грузовые автомобили полной массой не более 2,5 тонн он составит 14,25 тыс. рублей (+14,5% и рост коэффициента с 0,83 до 0,95). Если полная масса 2,5-3,5 т, то утильсбор вырастет на 51,5% и составит 30 000 рублей (рост коэффициента с 1,32 до 2). При полной массе 3,5-5 т утильсбор вырастет на 15% — до 28,5 тыс. рублей (рост коэффициента с 1,65 до 1,9).
Для грузовиков массой 5-8 т показатель составит 31,35 тыс. рублей, повысившись на 14,7 (рост коэффициента с 1,82 до 2,09), для массы 8-12 т — утильсбор вырастет на 15% и составит 38,1 тыс. рублей (рост коэффициента с 2,21 до 2,54).
Утильсбор для грузовых автомобилей, фургонов и самосвалов полной массой свыше 12-20 т вырастет на 14,8% — до 41,85 тыс. рублей (рост коэффициента с 2,43 до 2,79).
Импортеры острее всего реагируют на повышение утильсбора, повышая цены, тогда как отечественным заводам сбор де-факто компенсируют в виде промышленных субсидий. Для больших и дорогих машин индексация утильсбора "нормальная", но там основной удар проходит через рост акциза на машины, говорит он. С 1 января для машин с двигателем мощностью 301–400 л. с. он вырос на 240–319 тыс. руб., 401–500 л. с. — на 337–420 тыс. руб., более 500 л. с. — на 442 тыс. руб.
Эксперты ранее прогнозировали, что вместе с ростом утильсбора и акцизов новые машины в России могут подорожать на 10-17%.
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