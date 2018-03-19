Столичный рынок LCV в феврале «просел» на 4 процента 

Исследование «Автостат Инфо» показало, что в Москве было продано 1108 легких коммерческих автомобилей в феврале этого года. Это на 4,1% ниже прошлогоднего уровня продаж — 1155 ед. техники.
За отчетный период на столичном авторынке на 1,6% сократились продажи LCV-иномарок (всего 664 ед.) и на 7,5% уменьшился объем реализации отечественных LCV (продано 444 ед. авто). Аналитики также сообщают, что за январь-февраль нынешнего года в Москве рынок LCV снизился в продажах на 4,6% в годовом сравнении, то есть с 2101 до 2005 ед. техники.
Исследование также показало, что самым продаваемым в Москве автомобилем класса LCV стала в феврале 2018 года модель «ГАЗ ГАЗель NEXT», которая разошлась здесь в количестве 207 ед. (+29%). На второй строчке рейтинга разместился Ford Transit — 161 ед. (+62,6%), а на третьей — Mercedes-Benz V-Класса (81 ед., +17,4%). В ТОП-5 самых популярных моделей сегмента LCV по результатам февральских продаж вошли Mercedes-Benz Sprinter (72 авто, -61,3%) и «ГАЗ-3302 ГАЗель» (50 ед., -2%).
Добавим, что в феврале 2018 года столичные дилеры «ГАЗ» реализовали 306 машин сегмента LCV (+12,5% к прошлому году). В Москве в отчетный месяц было продан также 187 легких коммерческих авто марки Mercedes-Benz (-31,8%), 165 машин Ford (+66,7%), 115 ед. Volkswagen и 92 LCV марки «УАЗ» (-3,2%).