Столичный рынок LCV в феврале «просел» на 4 процента

Исследование «Автостат Инфо» показало, что в Москве было продано 1108 легких коммерческих автомобилей в феврале этого года. Это на 4,1% ниже прошлогоднего уровня продаж — 1155 ед. техники.

За отчетный период на столичном авторынке на 1,6% сократились продажи LCV-иномарок (всего 664 ед.) и на 7,5% уменьшился объем реализации отечественных LCV (продано 444 ед. авто). Аналитики также сообщают, что за январь-февраль нынешнего года в Москве рынок LCV снизился в продажах на 4,6% в годовом сравнении, то есть с 2101 до 2005 ед. техники.