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Volkswagen практически полностью рассекретил новый Touareg
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Volkswagen практически полностью рассекретил новый Touareg 

Вести.Ru 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Облик будущего Volkswagen Touareg хоть и не является большой тайной, но до сих пор производитель качественными тизерами публику не радовал. А сегодня практически рассекретил весь автомобиль.
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