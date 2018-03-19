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Продажи китайских автомобилей в России резко выросли
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Продажи китайских автомобилей в России в феврале выросли на 17% 

Rambler News Service 9 часов назад
Фото: Lifan
Продажи новых автомобилей китайских марок (с учетом LCV) в России в феврале выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,35 тыс. штук, следует из данных аналитического агентства «Автостат».
Продажи китайских брендов демонстрируют рост в России десятый месяц подряд.
Лидером среди китайских автопроизводителей остается Lifan, на долю которого пришлось около половины от общего объема. Продажи автомобилей этой марки в прошлом месяце составили 1,12 тыс. штук, что на 3% ниже результата прошлого года. Второе место по продажам в России у Chery — 428 единиц (рост на 29%), третье у Zotye — 166 автомобилей (рост в 3,9 раза).
Продажи легковых автомобилей других китайских марок в феврале составили: DFM (113 шт. ; рост в 2,8 раза), Geely (113 шт. ; -25%), FAW (106 шт. ; рост в 7,6 раза), Changan (103 шт. ; -6%), Foton (26 шт. ; рост в 8,7 раза), Brilliance (12 шт. ; -14%), Hawtai (4 шт. ; -60%).
За два месяца 2018 года продажи новых китайских автомобилей в России выросли на 20% — до 4,33 тыс. штук. Их доля составляет менее 2% от всего объема российского рынка.
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