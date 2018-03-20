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Павел Воля продает уникальный автомобиль
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Автомобиль Smart шоумена П. Воли с госзнаком «Х001АМ 77» продается на «Авто.ру» за 1,6 млн руб. 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль телеведущего, резидента Comedy Club Павла Воли с госзнаком «Х001АМ 77» появился в продаже на «Авто.ру», сообщили в пресс-службе компании «Авто.ру».
«В продаже на сервисе «Авто.ру» появился автомобиль П. Воли. Smart 2001 г. выпуска из ателье BRABUS предлагают купить за почти 1,6 млн руб. Новый владелец получит в подарок государственный знак «Х001АМ 77», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что П. Воля на своей странице в Instagram сообщил, что продает свой автомобиль: «Друзья, продаю свою самую любимую машину, которая дольше всего была в моем гараже! Причина простая — по семейным обстоятельствам я из этой машины вырос. Дети, заботы, не езжу совсем. Был специально привезен для меня из Германии. Пробег в России — 5 тыс. км».
В пресс-службе добавили, что автомобиль выставлен в салоне Royal Motors в Москве.
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