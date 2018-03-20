Павел Воля продает уникальный автомобиль

Автомобиль Smart шоумена П. Воли с госзнаком «Х001АМ 77» продается на «Авто.ру» за 1,6 млн руб.

«В продаже на сервисе «Авто.ру» появился автомобиль П. Воли. Smart 2001 г. выпуска из ателье BRABUS предлагают купить за почти 1,6 млн руб. Новый владелец получит в подарок государственный знак «Х001АМ 77», — говорится в сообщении. Автомобиль телеведущего, резидента Comedy Club Павла Воли с госзнаком «Х001АМ 77» появился в продаже на «Авто.ру», сообщили в пресс-службе компании «Авто.ру».

В пресс-службе уточнили, что П. Воля на своей странице в Instagram сообщил, что продает свой автомобиль: «Друзья, продаю свою самую любимую машину, которая дольше всего была в моем гараже! Причина простая — по семейным обстоятельствам я из этой машины вырос. Дети, заботы, не езжу совсем. Был специально привезен для меня из Германии. Пробег в России — 5 тыс. км».

В пресс-службе добавили, что автомобиль выставлен в салоне Royal Motors в Москве.