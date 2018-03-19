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Беспилотный Uber убил человека
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Беспилотный автомобиль Uber убил человека 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Сервис по заказу такси Uber Technologies прервал тестирование беспилотных автомобилей после того, как один из них сбил человека, передает Bloomberg.
По предварительным данным, инцидент произошел в штате Аризона. Автомобиль Uber насмерть сбил женщину в автономном режиме. Отмечается, что за рулем автомобиля находился оператор. Также сообщается, что погибшая пересекала дорогу на велосипеде в темное время суток.
В результате инцидента тестирование автомобилей было прервано во всех городах.
Гендиректор Uber Дара Хосровшахи принес соболезнования семье женщины.
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