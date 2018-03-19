Беспилотный Uber убил человека

Беспилотный автомобиль Uber убил человека

Сервис по заказу такси Uber Technologies прервал тестирование беспилотных автомобилей после того, как один из них сбил человека, передает Bloomberg

По предварительным данным, инцидент произошел в штате Аризона. Автомобиль Uber насмерть сбил женщину в автономном режиме. Отмечается, что за рулем автомобиля находился оператор. Также сообщается, что погибшая пересекала дорогу на велосипеде в темное время суток.

В результате инцидента тестирование автомобилей было прервано во всех городах.

Гендиректор Uber Дара Хосровшахи принес соболезнования семье женщины.